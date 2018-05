«Non ricordo il mio nome», veneziano ritrovato a Udine

Condividi

Lunedì pomeriggio un uomo affetto da amnesia totale è stato avvistato a vagare senza meta per il centro di Udine. Avvicinato dai sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza, ha ammesso di non ricordare il proprio nome. Dopo una serie di accertamenti all’ospedale Santa Maria della Misericordia, la polizia è riuscita a risalire all’identità dell’uomo: si tratta di un 45enne di Scorzè (Venezia).

Come riporta Alessandro Ragazzo la Nuova Venezia a pagina 29, non si sa come mai si trovasse proprio a Udine, ma è emerso che l’uomo è seguito dal Centro di salute mentale. Quando in seguito gli è tornata la memoria, gli inquirenti hanno contattato i genitori dell’accaduto.

(Ph. Shutterstock)