Nuovo governo, Conte da Mattarella: incognita incarico

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato Giuseppe Conte al Quirinale alle 17:30. Nel frattempo, questa mattina Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti per un nuovo faccia a faccia durato circa un’ora. La partita per il nuovo governo è ora nelle mani di Mattarella, che deciderà se conferire o meno l’incarico al professore indicato da Lega e M5S.

Il Presidente della Repubblica potrebbe imporsi anche nella scelta dei ministri di alcuni dicasteri “delicati”: Economia, Esteri e Difesa. Per la Farnesina si fa il nome dell’ambasciatore Giampiero Massolo, ex capo dei Servizi e ora presidente della Fincantieri, mentre alla Difesa viene dato come favorito Lorenzo Fontana, ex europarlamentare fedelissimo di Salvini. Il nodo più problematico resta quello del ministero del Tesoro, dove si fa strada l’indicazione dell’economista Paolo Savona, anch’egli in quota Lega e dalle idee eurocritiche.

Fonte: Fatto Quotidiano