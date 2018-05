Padova Pride, un mese di eventi arcobaleno

Condividi

Dal 26 maggio musica, teatro, cinema, mostre e conferenze faranno da cornice alla sfilata del 30 giugno del Padova Pride 2018, manifestazione regionale per l’orgoglio e la visibilità delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, che tornano a sfilare in città a 16 anni dal Pride Nazionale svoltosi in città nel 2002 (in foto). Il percorso del Pride partirà da Prato della Valle e si snoderà attraverso le Riviere per arrivare in Piazza Garibaldi, dove si terranno i comizi finali e la festa di chiusura.

«Il Padova Pride 2018 sarà principalmente un’importante occasione di conoscenza e apertura», ha sottolineato il portavoce Mattia Galdiolo. In occasione dell’evento da fine maggio a tutto il mese di giugno il Comitato Padova Pride, in collaborazione con altre realtà della città di Padova, organizzerà spettacoli ed eventi culturali per avvicinare la città alle tematiche connesse alla manifestazione. Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale del Padova Pride.