Pronto Soccorso, emergenza aggressioni contro medici

(13:13) È emergenza aggressioni nei Pronto Soccorso italiani. Secondo un’indagine della Società italiana di medicina di emergenza urgenza (Simeu), dal 1 marzo al 30 aprile 2017, in 2 Pronto Soccorso su 3 (63%) si è infatti verificato almeno un episodio di violenza fisica nei confronti dei medici. Lo studio è stato condotto su 218 Pronto Soccorso in tutte le 20 Regioni, pari al 33% di quelli presenti in Italia (667). Secondo Simeu, nel 2018 la situazione generale è «sensibilmente peggiorata» e «non si contano le aggressioni verbali e intimidazioni».

Nel 50% dei casi le aggressioni si sono verificate dove il sovraffollamento è più grave. Ma «l’aggravarsi delle violenze contro il nostro personale sanitario è certamente anche frutto di un disallineamento fra la realtà quotidiana e la direzione strategica delle politiche sanitarie nazionali – sottolinea Francesco Rocco Pugliese, presidente nazionale Simeu – si richiede una profonda trasformazione organizzativa, per far fronte al mutare delle richieste di salute dei pazienti, sempre più anziani e pluripatologici». (Ansa – 22 maggio 10:02)