Rugby veneto alla grande, Innocenti: «doppia soddisfazione»

Dopo sette anni lo scudetto del rugby torna a Padova. Il Petrarca ha interrotto il predominio del Patarò Calvisano (quattro titoli negli ultimi sette campionati) come era già riuscito solo a altre due squadre venete nel 2012-2013 (Mogliano) e nel 2015-2016 (Rovigo). Dopo aver ottenuto il primo posto in campionato con quattro punti di vantaggio proprio sul Calvisano ed aver eliminato in semifinale la Fiamme Oro Roma conquistando la vittoria sia all’andata che al ritorno, gli all black della città del Santo hanno battuto i bresciani campioni uscenti nella finale dei play off. Al termine di un match condotto sempre in vantaggio, è 19-11 il risultato finale a favore del Petrarca sul proprio campo del Plebiscito e davanti a 6.500 spettatori. Titolo n. 13 nuovamente sulle maglie petrarchine, a due dalla Benetton Treviso e a cinque dall’Amatori Milano. Uno scudetto vinto senza scialare, anzi con un budget sotto il milione, molto meno di quello che ha speso il Calvisano. Merito di una società esemplare sia nella gestione amministrativa che in quella sportiva.

Marzio Innocenti, presidente del Comitato Regionale, quattro titoli italiani con il Petrarca di cui è stato capitano spiega:«Da qualche anno e soprattutto negli ultimi due c’è stato un deciso cambio di politica gestionale, con la valorizzazione del vivaio e comunque di giocatori giovani. La stessa scelta di affidarsi ad un coach debuttante è in linea con la decisione di creare un gruppo che duri nel tempo».

Il successo del Petrarca si aggiunge ad una stagione memorabile per lo sport veneto, che ha appena ottenuto due scudetti al femminile: il 9° del Famila Schio (basket) e il secondo consecutivo del Lantech Plebiscito (pallanuoto). La piscina delle ragazze padovane è nello stesso complesso sportivo in cui si trova lo stadio del rugby ed è una coincidenza davvero rara la compresenza di due scudetti nel medesimo impianto. Per Padova e provincia, in particolare, quella che sta per concludersi sarà comunque una annata speciale. Oltre allo storico ritorno del Calcio Padova in Serie B, potrebbe arrivare il titolo del calcio a 5, visto che la Luparense si è qualificata per la finale-scudetto.

Lo scudetto del Petrarca non è certo occasionale. Il Veneto è una delle regioni italiane in cui il rugby è più diffuso e praticato: 75 società, 12.500 atleti, una cinquantina di scudetti. Il Benetton Treviso, che dal 2010 gioca nella Celtic League (il campionato internazionale), ne ha vinti 15, Petrarca e Rovigo ne assommano 30, il Mogliano si è aggiudicato quello della stagione 2012-2013, il primo in regione che non sia finito nel palmarès di una delle prime tre. Nelle ultime quindici stagioni il dominio veneto è stato costante, solo il Calvisano è riuscito a intromettersi.

«Questo scudetto per me è una doppia soddisfazione» aggiunge il presidente Innocenti. «Intanto perché per il rugby veneto questo è un anno particolarmente felice. Oltre al tricolore del Petrarca, la Benetton ha appena vinto quello Under 16. Nella Under 18 abbiamo due squadre, Valsugana e Rovigo, che purtroppo si affronteranno in semifinale, che sono entrambe in grado di vincere il titolo di categoria». Senza contare che, con la promozione di Verona e Valsugana in Eccellenza, nella prossima stagione ci saranno 6 squadre venete su 12 nella massima serie. E altri due nostri team, il Paese e la vincente dello spareggio Badia-Villorba, prenderanno il loro posto in A1.

Ora infatti l’attenzione del rugby patavino si sposta sui play off del campionato femminile, vinto nelle ultime tre stagioni dal Valsugana Padova, primo nel proprio girone e ammesso quindi direttamente al secondo turno della fase finale.

I fattori che hanno determinato il successo del Petrarca, pur senza un budget altissimo, sono soprattutto due: lo spirito di appartenenza e un gruppo di giocatori che sono molto maturati durante il campionato. «Lo scudetto significa una storia che continua ed è lo scudetto dell’appartenenza -conferma Innocenti-. Nel rugby è molto forte questo spirito e nel Petrarca in modo particolare. Anche noi ex restiamo sempre vicini alla squadra e alla società».

Due i giocatori che più si sono messi in evidenza quest’anno con la maglia nera. Uno è un giovanissimo, Michele Lamaro, un 3a linea di 19 anni, già nazionale Under 20, che ora merita la Nazionale. L’altro è Andrea Menniti-Ippolito, mediano di apertura non più giovanissimo, visto che ha 26 anni, e che è tornato alla grande dopo qualche anno. Ha realizzato il drop da 40 metri che ha assicurato la vittoria del Petrarca. Non è una novità per lui, lo aveva fatto anche qualche anno fa in Nazionale contro la Scozia all’ultimo secondo. «C’è la possibilità ora che i giovani migliori finiscano alla Benetton» ammette il presidente Innocenti.

La sorpresa più grande è stata l’allenatore Andrea Marcato, che è stato un ottimo giocatore ma aveva alle spalle solo un campionato da aiuto. È riuscito a vincere uno scudetto a soli 35 anni ed alla prima esperienza come capo-allenatore. Il Petrarca farà un pensierino alla Celtic League? Non lo crede Innocenti: «L’obbiettivo è quello di aprire un ciclo, conservando per quanto possibile la squadra del tricolore».

(Ph: Facebook Petrarca Rugby Official Page)