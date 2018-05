S. Bonifacio (Vr), in consiglio comunale parte un dito medio

Condividi

18:17 – Consiglio comunale movimentato quello di lunedì sera a San Bonifacio, in provincia di Verona. Il consigliere Pd Luciano Fiorio, durante la discussione sulla modifica dello statuto di Acque Veronesi, avrebbe fatto il dito medio alla consigliera M5S Anna Firolli.

Il Movimento 5 Stelle del Veneto esprime «solidarietà e vicinanza» alla consigliera spiegando che «non è la prima volta che nel consiglio comunale di San Bonifacio accadono fatti incresciosi. L’anno scorso lo stesso Fiorio aveva raccomandato per la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle un trattamento sanitario obbligatorio».

Il movimento di Di Maio chiede al Partito Democratico «una forte presa di posizione nei confronti del suo esponente all’interno del consiglio comunale di San Bonifacio. In un periodo in cui la violenza sulle donne è al centro di una delicata e complessa opera di educazione dell’opinione pubblica, fatti come questi confermano che c’è ancora molta strada da fare». (Fonte: Ansa – 17:17)