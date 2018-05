Spresiano (Tv), ragazzo denuncia: «importunato da uomo di mezza età»

Condividi

Un ragazzo importunato durante una passeggiata lungo il Piave nei pressi di Spresiano, in provincia di Treviso. Come scrive il Gazzettino l’episodio è stato denunciato dallo stesso protagonista con un video, ora cancellato, sul gruppo Facebook Sei di Spresiano se. Il giovane racconta di aver avuto l’impressione di essere seguito da due o più uomini e per questo ha tenuto a portata di mano il cellulare ed è riuscito a filmare tutto.

Improvvisamente quella che sembrava solo una sensazione si è trasformata in realtà: un signore di mezza età gli si avvicina e gli chiede «hai già fatto l’amore?». Il ragazzo, dopo un momento di smarrimento, ha risposto di non essere omosessuale e si è subito allontanato. «Bisogna prestare attenzione – scrive a commento del video -: lungo il Piave vanno a passeggiare anche ragazze e bambini. Potrebbero essere adescati».

Sul gruppo Facebook si sono scatenate molte reazioni con commenti anche offensivi. «Il fatto segnalato – scrive un utente – è molto grave. Va denunciato subito nella sede opportuna, qui diventa pretesto per offendere e insultare gli omosessuali. Non si può tramite il linguaggio dell’odio sfogare nel web la paura del “diverso”. Intervenire in caso di odio verbale online non è semplice ma si può fare»

Ph: Di Cucuriello – Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19012569