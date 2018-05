Veneto Banca, Consoli ricorre in Cassazione contro sequestri

Condividi

Vincenzo Consoli, ex ad di Veneto Banca indagato per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, presenterà ricorso in Cassazione contro i sequestri della sua villa di Vicenza a Campo Marzo e ad alcuni conti correnti confermati nei giorni scorsi dal Tribunale del Riesame di Treviso. Come scrive La Tribuna a pagina 15, a difesa del suo assistito l’avvocato Ermenegildo Costabile porterà una consulenza depositata da altri due imputati, Gianclaudio Giovannone e Pietro D’Aguì, nel corso dell’udienza preliminare a Roma prima che il processo fosse trasferito a Treviso.

Nel documento si afferma che il patrimonio di vigilanza non avrebbe subito variazioni importanti anche nel caso in cui fossero state decurtate le cifre relative «al valore di azioni proprie cedute a terzi previo finanziamento concesso allo scopo ed alle perdite su crediti».