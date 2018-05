Veneto, Lega contro M5S: «giù le mani da Pedemontana»

Condividi

La Lega dà il primo altolà al Movimento 5 Stelle in Veneto. Lo scontro si apre sulle grandi opere tema caro alle truppe di Luigi Di Maio che, come prevede il contratto di governo, vorrebbero passare al setaccio gli investimenti su Pedemontana, Mose e Tav Verona-Brescia, «Giù le mani dalla Pedemontana: è nostra – dichiara brusco Nicola Finco, capogruppo della Lega in Regione (in foto) – Deve andare avanti punto e basta: ce ne facciamo portavoce nei confronti dei futuri ministri e dei colleghi a Roma. Lo Stato pensi alla Salerno-Reggio Calabria, piuttosto. Sul Mose, sulla Tav, può decidere. Sulla Pedemontana, no». tuona in un articolo di Monica Zicchiero sul Corriere del Veneto a pagina 2. «Vorrei tranquillizzare le categorie – ribatte l’onorevole Mattia Fantinati (M5S) – Se un’opera è fatta in maniera trasparente, senza odore di corruzione e se serve ed è funzionale, perché no? La Tav, invece, non serve».