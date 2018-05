Vicenza, Dalla Rosa: «no a tangenziale nord, basta consumo suolo»

Condividi

«Tangenziale a nord? È un’idea che non condividiamo». Otello Dalla Rosa, candidato sindaco per il Comune di Vicenza, commenta la presa di posizione di Francesco Rucco sul sistema delle tangenziali e conferma una scelta a tutela di paesaggio e territorio. «La futura apertura della Pedemontana e il completamento di via Aldo Moro – dichiara Dalla Rosa – consentiranno già una significativa riduzione del traffico di attraversamento nella circonvallazione nord della città. Il progetto della Tangenziale Nord ha criticità ambientali non risolte e forse non superabili considerate le fragilità di un territorio già duramente messo alla prova. Noi siamo per tenerne conto anche delle raccomandazioni dell’Unesco su questo punto. Vicenza ha già pagato un prezzo alto alle scelte del centrodestra che hanno portato negli anni a un eccessivo consumo di suolo».

«Con la realizzazione della bretella per la SP 46 e il prolungamento di via Aldo Moro, Vicenza avrà una “U” sufficiente a snellire notevolmente il carico del traffico – continua Dalla Rosa -. Ma oltre a questo, è necessario pensare al futuro del nostro ambiente e alla qualità della vita dei nostri figli. Un sindaco non può occuparsi solo di costruire nuove strade per la macchine, senza curarsi dei temi legati a traffico, inquinamento e tutela del territorio. Il programma di Francesco Rucco, invece, non sembra preoccuparsi né del consumo di suolo né della tutela dell’ambiente e del paesaggio – conclude il candidato di centrosinistra -. Del resto questo è coerente con tutta la storia amministrativa del centrodestra, che a Vicenza, quando era al governo, ha regalato Pomari, Dal Molin e Borgo Berga. Ci sono due visioni a confronto e la differenza è chiara».