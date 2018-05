Vicenza, giovani al centro: ConvivioItalia lancia 7 startupper

Condividi

Dopo sei mesi di riflessioni ConvivioItalia riparte con una serata totalmente incentrata sull’innovazione e il dialogo generazionale. La libera associazione vicentina, che nel suo manifesto si propone di promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio, giovedì 24 maggio, alle ore 18.30, a Piazza Pontelandolfo a Vicenza, organizza un evento che coinvolge sette giovani startupper di Primo Miglio, acceleratore di startup responsabili che cercano risposte alle necessità reali delle persone per migliorare il modo di lavorare, nutrirsi, curarsi, divertirsi e vivere, inserendo nel loro dna l’impegno sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (C.S.R.) per sviluppare un’economia sana, trasparente e consapevole.

Le sette startup sono:

TravelGuidal , piattaforma di intermediazione di servizi turistici geolocalizzati a prenotazione immediata per hotel;

, flotta di piccoli aerei proprietà frazionata tra più soggetti;

, una metaricerca che descrive le tendenze culturali emergenti e il loro impatto sui consumi;

, organizzazione di percorsi formativi per avvicinare le generazioni;

, realizzazioni e commercializzazione di prodotti e servizi turistici, animazione e marketing territoriale, formazione sulla gestione turistica;

, piattaforma per la gestione operativa di centri medici specialistici e ambulatori privati;

, piattaforma per la gestione operativa di centri medici specialistici e ambulatori privati; Una case history di Nicolò Muraro che dopo diversi anni in ChryslerAmerica torna per gestire l’azienda di famiglia.

ConvivioItalia vuole pertanto fungere da attivatore di processi di crescita sociale e quest’anno si pone come obiettivo primario quello di mettere i “giovani al centro”, soprattutto quelli che rimangono in Italia per far cambiare le cose e quelli che ritornano con esperienze estere per condividere e potenziare la crescita del proprio Paese con nuovi spunti.

Dopo le presentazioni in sala conferenze, si svolge un network buffet dove poter continuare i dialoghi e gli approfondimenti tra i convenuti e gli startupper. In questo evento ConvivioItalia ha unito le forze con altre realtà territoriali che si sono rese partecipi al sostegno e alla condivisione. Meneghini&Associati per la parte comunicativa e di pubbliche relazioni, BorgoBerga per la location innovativa, mentre per la parte ristorazione sono intervenute a sostegno alcune realtà che vivono e fanno vivere il nuovo quartiere di Vicenza, luogo strategico per tutta la città.