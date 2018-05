Volpago (Tv), sindaco: «ora basta, chiudo canile-lager»

Condividi

«Ci riuniremo con le guardie ecologiche e con il sevizio veterinario dell’Usl, i cani non possono stare lì in queste condizioni. Gli animali erano già stati messi sotto sequestro anni fa ma erano stati affidati al proprietario che aveva promesso anche di mettersi in regola. Non ha fatto niente. Ora basta». Così, in un articolo di Gino Zangrando su La Tribuna a pagina 15, il sindaco di Volpago del Montello, Paolo Guizzo, annuncia l’imminente chiusura dell’allevamento per cani già in passato segnalato e condannato per abusi sugli animali.

L’annuncio del primo cittadino arriva dopo l’ultimo servizio di “Striscia La Notizia” che è andato in onda lunedì sera su Canale 5. L’inviato Edoardo Stoppa si era recato nell’edificio fatiscente in cui il sedicente allevatore Silvano Zanellato tiene i cani in gabbie di fortuna e in condizioni di degrado per poi rivenderli in nero senza regolare fattura. Nel 2013 l’allevamento era stato ispezionato dai Nas e nel 2016 ci fu un blitz con il sequestro di 44 cani. Gli animali però rimasero a Zanellato poichè non c’era spazio per ospitarli in strutture della zona. Una situazione destinata a cambiare con la chiusura del canile-lager.

