Amante ricatta imprenditore padovano: «150 mila euro o lo dico a tua moglie»

16:22 – Avvenente e dotata di molto charme: la descrivono così gli investigatori che l’hanno arrestata per tentata estorsione. Una 42enne trevigiana, era riuscita ad ammaliare un ricco industriale 54enne sposato dell’Alta Padovana. Tra loro sono subito state scintille ed è nata una storia fatta di viaggi, cene, regali e lusso. In due mesi per lei è riuscito a spendere 30 mila euro.

Ad un certo punto l’uomo, forse preso dal senso di colpa nei confronti della consorte, ha tentato di chiudere il flirt. La donna non ha reagito bene ed ha iniziato a minacciarlo. «Vuoi lasciarmi? Dammi 150 mila euro o lo dico a tua moglie». I segreti che la donna avrebbe minacciato di spifferare non riguardavano solo il piano sentimentale ma anche quello degli affari.

A quel punto l’imprenditore ha deciso di rivolgersi ai carabinieri con i quali ha pianificato la consegna di 20 mila euro. Ha concordato l’appuntamento-trappola con la donna in un distributore padovano e appena la donna ha preso il denaro sono intervenuti gli agenti che hanno fatto scattare le manette ai polsi. L’avvenente amante si trova ora agli arresti domiciliari. (Fonte: Ansa – 14:55)