Banche venete, tra poco Conte vedrà associazioni risparmiatori

Condividi

Giuseppe Conte, presidente del consiglio incaricato, questa sera, al termine delle consultazioni, si incontrerà con le delegazioni di alcuni rappresentanti delle vittime delle banche venete. “Noi che credevamo in BpVi e Veneto Banca” precisa in una nota che «la delegazione dell’associazione di risparmiatori più numerosa d’Italia non scende a Roma da Conte oggi».

«Vogliamo dare un segnale forte – spiega il presidente Luigi Ugone -. Questo è sicuramente un momento importante per il paese, ma assolutamente delicato per i risparmiatori dove le decisioni del nuovo Governo sono fondamentali per ristabilire equità e dignità. Scenderemo a Roma quando l’euforia di insediamento lascerà il posto a proposte e confronto, troppi i nodi ancora da sciogliere seppur crediamo nell’impegno di Salvini ad oggi incontrato più volte sia direttamente che tramite suoi delegati, ma molte e non tutte ancora trasparenti sono le anime che compongono la maggioranza. Auguriamo buon lavoro a Conte e attendiamo inviti ufficiali alla soluzione di una crisi enorme che ha colpito il nord e molti cittadini aziende e risparmiatori».