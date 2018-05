BpVi e Vb, Intesa congela fondo risparmiatori

Condividi

Intesa Sanpaolo stoppa il plafond da 100 milioni in favore degli ex soci di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Come scrive il Mattino a pagina 13, nel chiarire i motivi di tale decisione ai risparmiatori, l’istituto guidato da Carlo Messina (in foto) ha sottolineato che si vede costretta suo malgrado a sospendere il fondo fino a che non verrà esclusa la responsabilità civile della banca verso azionisti e obbligazionisti subordinati delle ex banche venete. Tale prospettiva, se esclusa dal tribunale di Vicenza, era infatti prevista nel procedimento penale inizialmente aperto nei confronti di Veneto Banca e poi spostato a Treviso.

Sebbene la responsabilità civile di Intesa sia stata espressamente esclusa dal decreto legge relativo alla liquidazione coatta amministrativa delle due ex popolari venete e dagli accordi contrattuali con le due entità in liquidazione, Intesa Sanpaolo ha ritenuto opportuno attendere che il quadro giudiziale si chiarisca per procedere all’erogazione del plafond. Erogazione che avverrà nel corso di un solo anno rispetto alle 5 tranches inizialmente previste per segnalare la vicinanza di Intesa alle famiglie colpite dal crac delle ex banche venete.