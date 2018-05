Cavallino (Ve), turista tedesco muore annegato

Condividi

Un turista tedesco di 60 anni è morto ieri a Cavallino Treporti (Venezia) mentre faceva il bagno in mare. Come scrive Francesco Macaluso su La Nuova Venezia a pagina 31, il corpo senza vita di Dieter Rohr è stato ritrovato dalla guardia costiera di Jesolo e Cavallino-Treporti poco prima delle 12 di ieri a circa un chilometro e mezzo dalla costa dopo oltre due ore di ricerche. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si sarebbe allontanato dal camping Ca’ Savio alle 7 di mattina per fare il bagno ma il mare ma le condizioni meteo avverse (sventolava la bandiera rossa) ne avrebbero provocato l’annegamento.

L’allarme è stato dato dalla famiglia che non lo ha visto più rientrare. Per il recupero del corpo è stato necessario il rastrellamento dello specchio marino antistante la costa con l’intervento del nucleo sommozzatori, un elicottero dei vigili del fuoco, motovedette della guardia costiera e numerose moto d’acqua dei bagnini in servizio.

#23maggio 12:00 #CavallinoTreporti(VE), recuperato in mare dai sommozzatori dei VV.F il corpo senza del tedesco 60 enne uscito a nuotare senza più fare rientro. Operazione #SAR @guardiacostiera #vigilidelfuoco #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/RjQfD57I3B — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 23 maggio 2018

(ph: Twitter – Vigili del Fuoco Veneto)