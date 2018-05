Conselve (Pd), profugo in bici con la nutria [VIDEO]

Condividi

Singolare scena in quel di Conselve, in provincia di Padova. Durante un’uscita in bicicletta il senatore della Lega, Andrea Ostellari, si è imbattuto in un uomo di colore, forse un richiedente asilo, che trascinava pedalando un carico alquanto insolito: si trattava infatti di una grossa nutria morta che il ciclista teneva per la coda come se fosse la cosa più normale del mondo. Ostellari, che seguiva l’uomo subito dietro sulla sua bicicletta, ha tirato fuori il cellulare e fatto un video che riproponiamo qui sotto.