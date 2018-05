Corona: «sono alcolista e amo le vecchie. Hanno 4 vantaggi…»

Condividi

«Sono un alcolista, nemmeno più anonimo». Ospite a La Zanzara su Radio24, lo scrittore bucolico Mauro Corona ha ammesso di essere dipendente dall’alcol. «Bevo una decina di birre al giorno, poi un po’ di vino rosso a gradi alti. Una bottiglia di rosso di sicuro. Non devo nascondere nulla», racconta. «Non morirò di questo, morirò di incidente o in montagna o in macchina. Ma non mi interessa campare tanto. Se crepo domattina non ho nulla di cui pentirmi». Incalzato dai conduttori David Parenzo e Giuseppe Cruciani, Corona racconta: «quando inizio a bere? Presto, ma dipende. Qualche volta alle otto, alle dieci. Perché devo bere il caffè? Perché tutti bevono il caffè devo farlo pure io?».

Poi l’argomento si sposta sull’altra grande passione di Corona, le donne: «Vivo alla buona. L’unica che mi fa ancora sangue nella tv è Alba Parietti, mi fa ancora arrapare. Preferisco le vecchie, non sono mica Berlusconi. Over 60, anche over 70. I vantaggi di frequentare le donne anziane sono quattro: non restano incinte, non si innamorano, non lasciano messaggi in segreteria, ed essendo alle ultime cartucce, rendono il triplo, rendono al massimo».