Farah è tornata in Italia, ora è al sicuro

Condividi

11:35 – Farah è in Italia. La ragazza pakistana di Verona, attirata con l’inganno dalla famiglia nel paese d’origine e costretta ad abortire, è atterrata all’aeroporto di Malpensa questa mattina. La 19enne ha passato i controlli di rito ed è poi stata fatta uscire dallo scalo da un passaggio secondario.

Il ministro degli Esteri Angelino Alfano in un tweet: «Farah è finalmente tornata in Italia e si trova adesso in un luogo sicuro. Grazie al lavoro diplomatico dell’ambasciata italiana a Islamabad e alla collaborazione con le autorità pakistane». (Fonte: Ansa – 8:12)

Ph: art-news.it