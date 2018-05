Farah, gli investigatori confermano: «non è più incinta»

Condividi

19:35 – Farah, la ragazza di Verona attirata con l’inganno in Pakistan dai suoi genitori, non è ancora stata sottoposta a visite mediche ma «risulta con certezza – hanno spiegato gli investigatori – che fosse incinta e che adesso non lo è più. Restano da vedere le modalità con le quali si è consumato il fatto e l’intenzione».

Se i sospetti, cioè che è stato commesso un reato perseguibile in Italia, fossero confermati, la magistratura procederà in tal senso, «come ci potrà essere possibilità di una segnalazione alle autorità competenti nell’eventualità di un reato commesso all’estero. Finora non risultano episodi così gravi da prendere provvedimenti. Non esiste un fascicolo aperto dalla Procura, finora si parla di un reato riferito per interposta persona e attraverso messaggi», ha sottolineato il dirigente della Questura. (Fonte: Ansa – 18:35)

Ph: Facebook Questura Roma