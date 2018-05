Fico, mani in tasca durante l’Inno per Falcone: è polemica [VIDEO]

Condividi

Mani in tasca e bocca cucita durante l’Inno di Mameli. È polemica per l’atteggiamento irrispettoso tenuto ieri dal neo-presidente della Camera Roberto Fico durante la cerimonia a Palermo in memoria della strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone e gli uomini della sua scorta. Tra i tanti i commenti di sdegno sui social network spicca quello della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che su Twitter scrive: «un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente indegno».

Un presidente della Camera con le mani in tasca durante l’Inno d’Italia è semplicemente INDEGNO. pic.twitter.com/VFPEp52pWt — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) 23 maggio 2018

Caustico il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: «le mani in tasca durante l’inno. Quando “uno vale zero“», scrive ironizzando sul motto del M5S “uno vale uno”. Pesanti critiche arrivano anche dal centrosinistra, con la senatrice PD Monica Cirinnà che ha commentato: «Sta venendo fuori il vero volto del tanto sbandierato cambiamento M5S: nessun rispetto per gli italiani, le sue istituzioni, la legalità e la democrazia». Perentoria la risposta dell’interessato, che su Facebook ribatte: «Preferisco una mano in tasca per qualche secondo alla mano sul cuore di chi poi tradisce lo Stato».

Le mani in tasca durante l’inno. Quando ‘uno vale zero’ #Fico pic.twitter.com/lG4ROJTeul — Maurizio Gasparri (@gasparripdl) 23 maggio 2018

r.a.

(Ph. Giorgia Meloni)