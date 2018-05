Governo M5S-Lega, Boldrini: «tutti maschilisti. E se ne vantano»

Condividi

Laura Boldrini, ex presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali, durante un convegno dedicato alle donne costituenti torna a parlare del nuovo governo che si sta formando. «Abbiamo leader politici, che oggi rischiano di diventare riferimenti di governo, che si vantano di essere maschilisti e lo portano avanti come una bandiera».

«Siamo tornati 30-40 anni indietro – ha detto Boldrini spiegando come nel nuovo contratto di governo «non ci sia traccia» di temi legati all’occupazione femminile. Inoltre «quando si parla di violenza di genere lo si fa per trattare il tema della formazione del personale e delle forze dell’ordine ma non si fa accenno alla vittima. La conciliazione vita-lavoro sembra essere un problema solo delle donne».

Fonte: Huffingtonpost