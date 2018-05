Il ritorno di Bello Figo: «mai lavorato in vita mia, non fa per me» [VIDEO]

Condividi

Durante la puntata di ieri sera de Le Iene, è andata in onda un intervista a Bello Figo, un ragazzo di 24 anni che viene dal Ghana e oggi vive a Parma. Con la sua canzone “Io non pago affitto”, in cui dice di essere un profugo e di volere lasagne gratis, ha raggiunto più di 20 milioni di visualizzazioni e scatenato una marea di polemiche. Ora è tornato con un nuovo libro. «Sono arrivato in Italia quando avevo 12 anni – racconta -. Mi guardavo intorno e dicevo: qua è figo. Ho studiato per fare il meccanico, poi ho smesso. Non ho mai lavorato in vita mia: se la vita e il caso non me l’ha mai fatto fare vuol dire che non fa per me».

«Io sono cristiano e sono credente – continua -. Prego due volte al giorno, al mattino e alla sera e chiedo a Dio di procurarmi tanti soldi, tanto successo e tante fighe, come ha fatto fino adesso ma ancora di più». Quando l’intervistatrice gli fa notare che con le sue canzoni è riuscito a fare arrabbiare sia i razzisti e sia i neri lui risponde: «un nero che si incazza con me è per invidia. Tu ti stai incazzando con una persona come te, avrai gli stessi problemi miei perchè sei nero come me e dove vuoi andare? Secondo me i neri, prima di me, come integrazione non avevano fatto niente. Gli italiani non sono razzisti: sono molto nel loro e non sono pronti ad accettare altre cose».

«Tanta gente vorrebbe fermarmi ma io non gliela do vinta – dice riferendosi alla Meloni e ad altre persone che l’hanno attaccato -. Più faccio successo e più si incazzano. Nel periodo degli attacchi ho avuto poca paura, più dispiacere soprattutto per i concerti cancellati». All’ultima domanda se preferisce Trump o Berlusconi prima di rispondere chiede «chi ha più soldi». Penso Berlusconi, gli viene risposto. «Allora preferisco Berlusconi».