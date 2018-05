Incidente in A4, autostrada chiusa tra Portogruaro e Cessalto

Condividi

Incidente poco fa in A4 tra i caselli di Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia. Un’autocisterna si è ribaltata obbligando la chiusura al traffico del tratto autostradale interessato. Sono state chiuse le entrate di Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Prestare attenzione.

+++AGGIORNAMENTO+++

L’autostrada è stata riaperta.