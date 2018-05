Incidente in tangenziale Mestre, code e disagi

Condividi

11:45 – Caos nella carreggiata est della tangenziale di Mestre a causa di un incidente avvenuto questa mattina. Nel tamponamento, avvenuto all’altezza dello svincolo Miranese in direzione Trieste, sono rimaste coinvolte 6 auto. Il traffico è in via di smaltimento dopo che si era creata una coda che superava di 3 chilometri. (Fonte: Ansa – 10:45