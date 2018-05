Molestie sessuali, 8 donne accusano Morgan Freeman

Condividi

Il ciclone delle molestie sessuali che sta colpendo Hollywood da qualche tempo non accenna a fermarsi. Oggi nuove rivelazioni choc: 8 donne accusano l’attore premio Oscar, Morgan Freeman, di «comportamenti inopportuni» come pacche sul fondoschiena, carezze prolungate e tentativi di sollevare la gonna insistendo nel chiedere se indossassero biancheria intima o no. Questi comportamenti, secondo le accuse, sarebbero stati tenuti in più occasioni.

Una delle donne a puntare il dito contro Freeman è una giovane assistente alla produzione che ha lavorato con l’attore nell’estate del 2015: «il lavoro dei miei sogni si è trasformato in un incubo». Un’altra donna, che ha fatto parte dello staff di produzione di un film del 2012, ha raccontato di aver subito molestie insieme alla sua assistente.

Morgan Freeman, 80 anni, è una delle più grandi star di Hollywood e una delle personalità più influenti della comunità afroamericana.

Fonte: La Stampa

PH: Di Reamronaldreagan – Opera propria, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49012258