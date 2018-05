Post fascisti, Potere al Popolo: «Rucco responsabile politico»

Condividi

Pubblichiamo una nota di Potere al Popolo! – Vicenza sul caso dei post fascisti apparsi sui profili social di alcuni candidati del centrodestra in corsa alle prossime elezioni amministrative.

Abbiamo letto, qualche giorno fa, che alcuni candidati consiglieri, che appoggiano Rucco nella corsa a sindaco della nostra città per la coalizione di centrodestra, hanno ripetutamente inneggiato, sulle loro pagine Facebook, al fascismo, a Mussolini e perfino a Hitler. Noi di Potere al popolo!, antifascisti militanti, riteniamo che queste pubblicazioni rappresentino una grave offesa alla città di Vicenza, che può vantare ben 2 medaglie al valore, di cui una per la resistenza al nazifascismo. Riteniamo Rucco responsabile politico di queste dichiarazioni, in quanto un candidato sindaco è politicamente responsabile delle dichiarazioni dei candidati consiglieri delle liste che lo appoggiano.

Non possono bastare le scuse pubbliche di Rucco, il quale ha anche dichiarato l’intenzione di far dimettere i responsabili di queste vergognose esternazioni. L’avvocato Rucco dovrebbe infatti sapere che un sindaco non ha potestà di far dimettere i consiglieri comunali eletti dai cittadini. Quello che Rucco dovrebbe fare, se davvero vuole che il suo dichiarato antifascismo abbia un significato sincero, è invitare pubblicamente i suoi elettori a non votare i candidati consiglieri responsabili di queste “prodezze”. Inoltre, qualora costoro fossero malauguratamente eletti, Rucco dovrebbe disconoscerli come propri consiglieri. Potere al popolo! vigilerà affinchè nessun fascista sieda nella maggioranza consiliare del Comune di Vicenza. Il fascismo non è un’opinione, è un crimine!

Potere al Popolo! Vicenza