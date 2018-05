S. Donà (Ve), rubava oggetti dalla tomba di una bimba: denunciata

Condividi

Una vicenda vergognosa oltre che triste. Da qualche tempo, dalla tomba di una bambina di San Donà di Piave, erano spariti peluche e regali che la mamma e il papà portava in ricordo della piccola. Alcuni oggetti avevano un forte legame affettivo e questi furti spezzavano il cuore già in frantumi di due genitori colpiti da una delle tragedie più grandi: perdere una figlia in tenera età.

La polizia locale è riuscita ad individuare l’autrice di questi furti. Una persona di cittadinanza italiana, residente in un Comune del sandonatese, è stata denunciata dopo una perquisizione nella sua abitazione durante la quale sono stati rinvenuti gli oggetti scomparsi. Il vicecomandante Carestiato spiega: «è una situazione molto triste. Verosimilmente la persona individuata compulsivamente sottraeva ricordi dai cimiteri per accumularli in casa propria. Siamo di fronte a una persona che ha bisogno di aiuto».

Fonte: Gazzettino