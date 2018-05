Trump-Kim, è saltato tutto: annullato incontro tra i due leader

Condividi

Donald Trump ha annullato l’incontro con Kim Jong-Un previsto per il 12 maggio a Singapore. Lo annuncia la Casa Bianca in una lettera rivolta proprio al leader coreano. «Apprezziamo il suo tempo, la pazienza e lo sforzo nelle recenti trattative relative al summit, in calendario il 12 giugno. Siamo stati informati che l’incontro è stato richiesto dalla Corea del Nord, ma questo per noi è irrilevante. Tristemente, sulla base dell’aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l’incontro».

«Per questo – continua Trump -, lasci che questa lettera illustri che il summit di Singapore, per il bene di entrambe le parti ma a svantaggio del mondo, non si svolgerà. Lei parla delle vostre capacità nucleari, ma le nostre sono così imponenti e potenti che io prego Dio affinché non debbano mai essere usate. Un fantastico dialogo si stava sviluppando fra di noi. Un giorno ci incontreremo. Allo stesso tempo, voglio ringraziarla per il rilascio degli ostaggi che ora sono a casa con le loro famiglie. È stato un bel gesto, molto apprezzato. Se cambia idea in relazione a questo importante summit, non esiti a chiamarmi o a scrivermi».

A fare infuriare Trump portandolo a fare questo passo indietro, sarebbe stata una frase della vice ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son-hui che ha definito il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, «una stupida marionetta politica». A questo si riferisce la frase «aperta ostilità mostrata nella vostra recente dichiarazione» che il presidente Usa scrive nella sua lettera.

Fonte: Repubblica