«Vegano di m…» e giù botte, arrestati 4 studenti a Milano

Un 32enne stava cenando in tranquillità con il fratello in un tavolo all’aperto di un ristorante vegano di Milano quando è stato insultato e preso a botte da cinque studenti. Il branco si sarebbe avvicinato urlando frasi come «vegani di m…», «fate schifo», «che c… state mangiando» per poi prenderlo a calci e pugni. In maniera del tutto gratuita.

L’intervento del fratello sembrava aver sedato la furia dei giovani ma quando i due malcapitati si sono diretti verso l’interno del locale per chiedere aiuto, gli aggressori sono ritornati alla carica e uno dei ragazzi avrebbe rubato il giubbotto della vittima con dentro cellulare e portafogli per poi scappare.

4 dei 5 del branco sono stati identificati subito dopo dai carabinieri: sarebbero studenti benestanti residente nel centro di Milano. Due hanno 18 anni (uno di loro ha precedenti per danneggiamento e imbrattamento), uno 19 e l’ultimo 20 (con precedenti per droga e tentata estorsione). Sono stati arrestati per rapina aggravata e lesioni.

Fonte: Giornalettismo