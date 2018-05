Veneto, calate del 55% le rapine alle banche

Condividi

14:55 – In Veneto le rapine alle banche sono calate del 55% rispetto al 2016. Lo rileva l’Abi, associazione bancaria, che spiega come nel 2017 i colpi allo sportello siano stati 9 rispetto ai 20 dell’anno precedente. Nel dettaglio a Padova si sono registrate 2 rapine (7 nel 2016), 2 a Treviso (1), 3 a Venezia (5) e 2 a Verona (5). Nessun colpo allo sportello, invece, a Belluno, Rovigo e Vicenza. Le banche italiane investono ogni anno circa 636 milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure. (Fonte: Ansa – 12:05)