Verona, morire a 19 anni per una bravata: Chiara non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Chiara. In molti avevano sperato nel miracolo dopo quel maledetto salto, una «bravata» come l’aveva definita il padre e come se ne fanno tante a 19 anni. La ragazza aveva tentato di saltare su una tettoia della funicolare di Castel San Pietro, in provincia di Verona, ma era caduta da un’altezza di 6 metri riportando ferite gravissime. A causa di queste, dopo una lotta durata 10 giorni, è morta all’ospedale di Borgo Trento.

Fonte: Arena

Ph: Facebook Chiara Pajola