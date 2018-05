«Vicenza, affermazioni false da giovani Pd: noi pronti a confronto»

Condividi

«Non ci siamo mai sottratti al confronto, anzi lo chiediamo da tempo». E’ questa la risposta di Matteo Celebron, segretario Lega Vicenza e candidato alle prossime elezioni amministrative, alle dichiarazioni dei Giovani Democratici di Vicenza che affermavano che i candidati a sostegno di Rucco non parteciperanno ad un confronto con loro perché la segreteria cittadina ha negato loro la possibilità di confrontarsi.

«Sono del tutto false le affermazioni riportate mezzo stampa dai Giovani del PD. Non abbiamo certo paura del confronto, anzi, siamo noi a chiedere sia fatto, coinvolgendo tutti i giovani delle forze politiche presenti nelle liste per le elezioni amministrative. Un dibattito, perché sia utile alla collettività, deve coinvolgere tutte le forze politiche. Non può essere prerogativa di un solo partito decidere chi deve parlare e chi no».

«Per questo confermiamo la nostra disponibilità, ad un confronto che abbia regole ben precise e che coinvolga i giovani di tutti i movimenti politici candidati alle prossime elezioni. Ho avuto modo di sentire Francesco Saoncella di Forza Italia – conclude Celebron – il quale mi ha confermato di non essere al corrente di alcun incontro organizzato in città».