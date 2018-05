«Vicenza, giovani Lega negano dibattito elettorale»

Condividi

Pubblichiamo una nota dei Giovani Democratici di Vicenza sull’annullamento di un confronto pre-elettorale con i giovani delle formazioni politiche avversarie.

Nelle ultime 2 settimane come Giovani Democratici abbiamo cercato di organizzare un dibattito tra i candidati più giovani delle 2 maggiori coalizioni. Avevamo anche individuato una data, il 27 maggio, e un luogo, il Bar Castello. Tutto era pronto e concordato, mancava solo la pubblicazione dell’evento. Il nostro obbiettivo era dare la possibilità ai giovani della città di farsi un’idea, ascoltando i loro coetanei che hanno deciso di mettersi in gioco. Oggi, invece, è arrivata la notizia che i candidati a sostegno di Rucco non potranno partecipare, perché a parole del responsabile giovani della Lega, la segreteria cittadina ha negato loro la possibilità di confrontarsi. Per cui il dibattito non si farà e i giovani vicentini non avranno la possibilità di assistere ad un confronto di idee.

Rifiutare di portare avanti le proprie idee è un grande segno di debolezza. Con gli slogan non si va lontano: questo dibattito voleva essere un’occasione per tutti i ragazzi di Vicenza di capire quali sono le idee in campo per la città e quali sono le differenze tra una parte e l’altra. Peccato che ci sia chi scappa dal confronto e priva tutti di una bella opportunità di dibattito. Questo ci convince ancor di più dall’inadeguatezza dei loro candidati a governare la città, questo dimostra la debolezza delle loro idee e la scarsa preparazione. Noi continueremo nelle prossime settimane a raccontarvi i nostri progetti per Vicenza, perché per noi la nostra città viene prima di tutto. Perché noi siamo convinti delle nostre idee e siamo ancor più convinti del nostro progetto per la città, i nostri colleghi hanno dimostrato di non essere né pronti né preparati ad amministrare la città e per questo evitano un confronto con noi e con la cittadinanza, preoccupati di mettere alla luce le loro incapacità.

Giovani Democratici – Vicenza

(ph: Facebook – Giovani Democratici Vicenza)