Vicenza, Rucco: «centrosinistra lancia sabbia negli occhi di elettori»

Pubblichiamo una nota del candidato sindaco di centrodestra di Vicenza, Francesco Rucco.

Ancora una volta il centrosinistra, in evidente difficoltà, lancia sabbia negli occhi degli elettori. Ancora una volta, anziché comunicare idee e progetti per la città, si cerca di condizionare il dibattito politico con espedienti che nulla hanno a che vedere con le reali necessità dei cittadini. Quali problemi della città risolve il sondaggio? Sono giorni che chiediamo di tornare al confronto sui temi legati alle esigenze delle famiglie, dei giovani, degli anziani, delle imprese e dei professionisti. A noi piace ascoltare le persone, non i sondaggi. Per noi l’unico vero sondaggio è quello che si svolgerà il 10 giugno.

Francesco Rucco

Candidato sindaco di Vicenza