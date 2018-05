30 anni in fabbrica, poi la lettera: «c’è un nuovo robot, sei licenziato»

Condividi

30 anni da operaio in una fabbrica di Melzo, nel Milanese, fino a quando l’azienda gli ha comunicato il licenziamento. Il motivo è che è stata inventata una macchina che svolge il suo lavoro. Come riporta Franco Vanni su Repubblica, la ditta riconosce all’uomo, un 61enne marocchino disabile, l’indennità di legge, ma lui non ci sta. All’operaio, infatti, che ha perso una mano nel 1991, mancano appena 4 anni alla pensione e chiede che come minimo gli vengano pagati i contributi.

Un primo tentativo di conciliazione, tuttavia, è purtroppo fallito. Per il legale dell’operaio, Mirko Mazzali,«non si può licenziare una persona che ha lavorato trent’anni in un posto, prossima alla pensione, perché una macchina ha preso il suo posto. Tanto più se si tratta di una persona con una disabilità tale da rendere difficoltosa la ricerca di un nuovo impiego».

(Ph. Shutterstock)