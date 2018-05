BpVi e Vb, 400 milioni per risollevare imprese

Condividi

In arrivo 400 milioni per aiutare le aziende venete colpite dal crac delle ex banche popolari. Come scrive Andrea De Polo sul Mattino a pagina 17, si tratta del fondo messo a disposizione dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo. Il fondo sarà quotato in Borsa ed è stato trovato già un presidente il cui nome sarà fatto la prossima settimana.

100 milioni saranno reperibili già da inizio settembre ma il piano è quello di finanziare le imprese sopra i 30 milioni di fatturato con piani da una decina di milioni ciascuna. Il fondo, ha assicurato ieri il presidente di Veneto Sviluppo Fabrizio Spagna (in foto), sarà guidato da manager d’eccellenza tra i quali Gianni Mion, ex presidente della Bsanca Popolare di Vicenza.

(ph: venetosviluppo.it)