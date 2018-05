«BpVi e Vb, incontro Conte-risparmiatori positivo: ora i decreti»

Condividi

Le associazioni dei risparmiatori delle due ex popolari venete plaudono all’incontro avuto ieri a Roma con il premier designato Giuseppe Conte. «Siamo soddisfatti dell’attenzione che ci ha riservato il nominato premier – commenta su La Nuova Venezia a pagina 3 l’avvocato Andrea Arman, del Coordinamento don Torta – è un cambio di rotta importantissimo, rispetto a quanti ci hanno governato fino ad oggi. Un incontro molto positivo nel quale ha ribadito l’impegno preso in campagna elettorale».

«Abbiamo fatto presente l’urgenza di intervenire, la difficoltà che vivono i risparmiatori truffati – aggiunge Patrizio Miatello (in foto), presidente dell’associazione Ezzelino III da Onara -. Ha capito il problema, non ha parlato di tempistiche, ma ha assicurato che sarà una delle prime cose che affronterà non appena il nuovo governo si sarà insediato. Noi chiediamo si proceda con urgenza alla scrittura dei decreti attuativi, che venga così applicato il fondo».