Calcio, rinviati playoff Serie B per Venezia e Cittadella

Mentre il Vicenza domani saprà se rimarrà o no in Serie C, Venezia e Cittadella, che dovevano giocare domani e domenica, dovranno aspettare di più. Il tribunale ha infatti tolto due punti al Bari per il caso degli stipendi non pagati.

Di conseguenza la Lega B ha rinviato di una settimana la partita con il Cittadella, che giocherà l’andata dei playoff, validi per un eventuale promozione in Serie A, in casa. In base al nuovo calendario Venezia e Cittadella giocheranno l’andata il 3 giugno e il ritorno il 6.