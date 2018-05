Canada, bomba al ristorante: 15 feriti e attentatori in fuga

Condividi

Non è chiaro se si tratti di vendetta personale o se ci sia una matrice terroristica dietro all’esplosione di una bomba in un ristorante indiano in Ontario, Canada. Gli autori del gesto sono due uomini ripresi dalle telecamere, ma con il volto nascosto. Gli autori sono scappati dopo l’attentato che ha provocato il ferimento di 15 persone, 3 di loro verserebbero in gravi condizioni.

La polizia ha diramato un appello pubblico per rintracciare gli assalitori, di carnagione bianca, che si sono dati alla fuga dopo il gesto e di cui non si hanno ancora notizie.

(Fonte: Ilfattoquotidiano.it)

(Ph: Twitter – Carla Signorile)