Coniugi Mussolini chiamano il figlio Benito: convocati in tribunale

Hanno chiamato il figlio Benito in onore del nonno non del Duce. Ma la spiegazione dei coniugi Mussolini non è stata sufficiente e per il tribunale di Genova questo è «inaccettabile». I genitori del piccolo di poco più di un anno, sono stati convocati per un’udienza che si terrà nei prossimi giorni.

Qualche giorno fa un altro caso: i genitori di una bambina di nome Blu sono stati convocati dal tribunale di Milano che gli chiede di cambiare nome perchè non consente di identificare il genere della bimba.

Fonte: la Gazzetta di Parma