Crisi Pasta Zara, sì a concordato: nominati 3 commissari

20:04 – Il tribunale di Treviso oggi ha ammesso Pasta Zara, azienda in crisi di Riese Pio X, al concordato preventivo in bianco, come chiesto dalla società all’inizio di maggio, ed ha nominato tre commissari incaricati di elaborare un piano industriale entro ottobre.

Il buco dell’azienda è di 241 milioni, 178 dei quali nei confronti di una cordata di banche, 73 dei quali riferibili ad affidamenti ottenuti dalle due ex banche popolari venete, ora in mano dalla Sga. (Fonte: Ansa 19:04)