Doppietta di Ronaldinho: matrimonio ad agosto, con due spose

Il pallone d’oro Ronaldinho, convolerà presto a nozze. Un matrimonio molto particolare, in quanto le spose saranno due. Secondo il giornale brasiliano O Dia, infatti, l’ex calciatore di Milan e Barcellona avrebbe chiesto la mano delle due fidanzate, Priscilla Coelho e Beatriz Souza, e il matrimonio verrà celebrato in agosto a Rio de Janeiro. In attesa della conferma ufficiale da parte di Ronaldinho, resta da capire se il matrimonio si potrà effettivamente celebrare, dato che per le leggi brasiliane la poligamia è illegale.

Fonte: Gazzetta dello Sport