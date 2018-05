Inventa Instagram arabo, marocchina padovana nella top mondiale

Condividi

Un’idea tanto semplice quanto geniale. Fatna El Hamrit, 29 anni, marocchina arrivata in Italia all’età di tre anni ed ex studentessa dell’Università di Padova, ha pensato di inventare una versione di Instagram araba. L’app si chiama The Shukran e, al posto dei like, puoi lasciare uno “shukran” che in arabo significa grazie.

Un successone, tanto che questa settimana “TheShukran”, con i suoi 400mila utenti, è stata inserita da Google Play tra le cinquanta app più scaricate al mondo. «Vogliamo che chi posta foto non subisca un giudizio dato con il “mi piace” ma venga ringraziato dagli altri utenti per aver condiviso un momento della propria vita, per aver fatto vedere agli altri qualcosa di bello, che gli altri utenti non possono vedere o si sono persi per strada», spiega Fatna al Gazzettino. «In questi anni il mondo arabo è sinonimo di terrorismo e paura, noi vogliamo dire a chi vive lì: mostrate al mondo che non è così. Mostrate al mondo le bellezze dei posti e delle persone».