“Noi che credevamo in BpVi”: «Zingales all’Economia? Sarebbe una beffa»

Condividi

«Non possiamo che esprimere la soddisfazione per l’impegno preso dal presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte per il rimborso dei risparmiatori truffati nei crack bancari. SIi tratta di un passo avanti che fa ben sperare nel futuro ed in un completo risarcimento di chi, senza colpa, ha perso i propri risparmi». Così in una nota l’associazione dei risparmiatori “Noi che credevamo nella BpVi”.

«Nello stesso tempo accogliamo con completo rifiuto le voci, sparse non a caso da Radio 24 , che vorrebbero Luigi Zingales (in foto), consulente di Confindustria, al Ministero per l’Economia -continua l’associazione -. Zingales si espresse a suo tempo in modo favorevole sulla trasformazione di BpVi in Spa e sul devastante piano Iorio, sempre al servizio dei poteri forti. La sua figura non dà alcuna garanzia a chi ha perso i propri risparmi, anzi appare come una vera e propria beffa, e confidiamo sia solo l’ennesima voce diffusa dai media per indebolire la posizione del professor Paolo Savona».