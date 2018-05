Non riesce più ad acconciarsi capelli, marito impara a farlo per lei [VIDEO]

Condividi

«Questa è la prova che il vero amore esiste». Inizia così il post pubblicato da una parrucchiera del Texas che ha immortalato in un video una scena dolcissima. «Una donna, a causa di un ictus, non riesce più ad acconciarsi i capelli da sola e così suo marito ha insistito per imparare a farlo per lei. Che uomo meraviglioso e che donna fortunata».