Porto Marghera, mega-bando per salvare Parco Vega

Il Comune di Venezia ha istituito un bando per vendere a privati porzioni del Parco Vega per salvarlo dalla prospettiva del fallimento. Come Gianni Favarato su La Nuova Venezia a pagina 23, la società Parco tecnologico e scientifico, Vega scarl, di cui il Comune di Venezia è socio di maggioranza, ha infatti in pancia 15 milioni di euro di debiti. Il bando sarà pubblicato entro il prossimo luglio ovvero prima della scadenza del termine della procedura di concordato il 28 dello stesso mese.

Oltre a Vega 1 e porzioni di Vega 2, saranno messi in vendita anche la torre Hammond e gli edifici Pegaso 2 e Porta dell’Innovazione affittati a Ca’ Foscari che manterrà l’utilizzo degli spazi anche in caso di vendita. Il bando non sarà rivolto solo a investitori nazionali ma è rivolto anche a possibili acquirenti esteri.

(ph: architetturaecosostenibile.it)