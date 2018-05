Schio (Vi), frode fiscale: sequestrati yacht e 11 auto a imprenditore

Condividi

19:28 – La guardia di finanza di Schio (Vicenza) ha sequestrato uno yacht della lunghezza di 12 metri e 11 auto, oltre ad altri beni tra cui due immobili a Malo (Vicenza) e San Giorgio in Bosco (Padova) per un valore complessivo di 1 milione di euro ad un imprenditore titolare di una società operante nel trasporto di merci su strada.

Le quote societarie erano formalmente intestate a un prestanome, ma sono risultate essere nella disponibilità dell’indagato, di fatto socio occulto. L’uomo aveva materialmente fornito le somme necessarie per la costituzione di un’impresa, poi sfruttata come “cartiera” per emettere fatture fasulle ed evadere l’Iva. L’illecito ha fruttato alla società oltre 1,8 milioni di euro. (Fonte: Ansa 18:28)