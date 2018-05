Squadra unica Bassano-Vicenza, Rosso jr: «tifosi guardino avanti»

Condividi

Stefano Rosso, figlio del patron della Diesel e della Virtus Bassano Renzo, nonché presidente della squadra di calcio bassanese, in una lettera ai tifosi pubblicata sul sito della società, spiega nei dettagli il progetto di fusione presentato al tribunale di Vicenza per unire il Vicenza Calcio e la Virtus Bassano in un’unica squadra. «Ci teniamo fortemente a sottolineare che la famiglia Rosso non deve acquistare il Vicenza Calcio a tutti i costi- spiega il presidente – la famiglia Rosso vuole aiutare il Vicenza dopo due aste andate deserte e non avrebbe nessun problema a farsi da parte qualora arrivasse un’alternativa solida che portasse avanti, in maniera seria, la sua storia». «Da persone di azienda – continua – poi vediamo l’opportunità, non economica ma strutturale, di combinare due realtà che oggi sono complementari e che insieme potrebbero portare alla creazione di un’entità di portata unica nel calcio professionistico italiano». Rosso entra poi nei dettagli che stanno più a cuore ai tifosi: se il progetto venisse approvato, la maglia da titolare sarebbe biancorossa, come quella del Vicenza, mentre quella da trasferta sarebbe giallorossa, come quella della Virtus.

Lo stadio sarebbe il Menti, che verrebbe rimodernato, mentre il Mercante verrebbe utilizzato dal settore giovanile. «La denominazione sociale – spiega Rosso – punterà su un nome collegato alla storia, ma richiamerà poi elementi di entrambe le società. Vorremmo creare – aggiunge il presidente – un nucleo di soci e investitori solidi di tutta la provincia, in quanto riteniamo nell’allargamento e nell’apertura la vera forza delle società moderne». Ai tifosi preoccupati per l’identità del calcio bassanese e al senso di appartenenza alla maglia, il presidente spiega che occorre guardare al futuro. «Oggi bisogna riuscire a guardare avanti con positività – scrive Rosso – per fare qualcosa di più ambizioso e adeguato alla globalizzazione estremamente importante per la sopravvivenza. Le realtà piccole – spiega il presidente – avranno sempre meno futuro e cicli di vita sempre più brevi, il nostro percorso a Bassano è stato incredibile ma sarà sempre più raro avere proprietà così longeve e anche noi riteniamo che questa possa essere un’opportunità per tutti per poter crescere. Pensate solamente – aggiunge Rosso – se per ipotesi avessimo vinto il campionato quest’anno avremmo dovuto in ogni caso spostarci a giocare a Vicenza o a Cittadella. Con che seguito? Quanto pubblico? Quali costi? Per quanto tempo sarebbe stato sostenibile? La famiglia Rosso quindi non abbandona Bassano – conclude la lettera – ma anzi lo proietta già al futuro, mantenendo il suo settore giovanile (aspetto sociale fondamentale per noi) e dando la possibilità di allargare le sue prospettive sportive e strutturali. L’alleanza con Vicenza deve essere vista come una opportunità, non come una sconfitta, e riprendendo quello che dice un nostro socio e sponsor da anni ricordatevi che “insieme si vince”».

(Ph: Facebook – Stefano Rosso)