Stop riunioni inutili: Diesel lancia la meeting room più scomoda al mondo

Chi non ama le riunioni? Tutti! Proprio per questo Diesel Lab ha creato “The Capsule“: una sala meeting volutamente scomoda, per sveltire le lunghe e improduttive riunioni di lavoro, “costringendo” anche gli oratori più prolissi ad accorciare gli interventi. Il tempo massimo previsto per le riunioni è infatti di 15 minuti. La “capsula” ha un arredamento spartano e crea una serie di condizioni di disturbo ambientale, come la scrivania che si inclina o le luci che diventano intermittenti, al solo scopo di velocizzare le decisioni durante l’incontro. Risultato: arrivati alla fine del quarto d’ora, i partecipanti non vedranno l’ora di andarsene. Il prototipo della sala meeting più scomoda del mondo verrà presentato al pubblico durante il Wired Next Fest, in programma a Milano fino a domenica 27 maggio.